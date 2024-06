A emoção de Daniel Radcliffe, ‘Harry Potter’, ao conquistar primeiro Tony

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é de hoje que Daniel Radcliffe, 34 anos, frequenta os palcos da Broadway, ainda que muita gente olhe para ele e ainda pense no bruxinho Harry Potter, que o alçou à fama duas décadas atrás. Agora, em sua quinta tentativa, talvez ele tenha conseguido, enfim, se libertar do encantador protagonista da obra de J.K. Rowling. Daniel acaba de faturar seu primeiro Tony, o prestigiado prêmio do teatro americano, como melhor ator pela participação no musical Merrily We Roll Along. Na peça, dá vida ao letrista e dramaturgo Charley Krigas, um texto denso sobre o qual conseguiu discorrer apenas superficialmente, sugado que estava pela emoção. “Vou falar rápido. Esta foi uma das melhores experiências da minha vida, inacreditável”, disse, e copiosamente chorou.

Publicado em VEJA de 21 de junho de 2024, edição nº 2898