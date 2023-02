A dúvida de Gleisi Hoffmann na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de repreender publicamente o vice-presidente nacional do PT (Partido dos Trabalhadores), Washington Quaquá, a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, decidiu vir ao Rio de Janeiro, onde passou o dia nos blocos carnavalescos espalhados pela zona sul da cidade. Ainda é dúvida se ela estará no camarote “Favela”, que é de propriedade de Quaquá. Com mil metros quadrados, são esperados políticos de variadas legendas, inclusive do centrão.