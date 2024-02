A ‘dúvida cruel’ de Erika Januza antes de desfilar na Sapucaí

Pelo terceiro ano consecutivo reinando à frente da bateria da Unidos do Viradouro, Erika Januza, 38 anos, está encarando jornada dupla ao acumular o majestoso posto com as gravações do remake de Dona Beija, da HBO Max. A maratona é tamanha que já houve dia em que, a caminho da quadra para um ensaio, ela foi acionada e teve de mudar a rota, correndo para o set. Aprendeu então a manter sempre no carro uma roupa extra. Prestes a cruzar a passarela do samba, a atriz desfia toda a coleção de superstições que esconde por debaixo da fantasia. “Cubro o umbigo e dou um jeito de carregar um terço, uma medalhinha de São Bento e um vidrinho de água benta”, enumera Erika, que vive às voltas com uma dúvida cruel: não sabe se o noivo, José Junior, fundador do AfroReggae, aparecerá na Sapucaí. “Vou descobrir no dia, ele gosta de fazer surpresa”, derrete-se a dona do cetro.

Publicado em VEJA de 9 de fevereiro de 2024, edição nº 2879