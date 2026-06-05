Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo, compartilhou nas redes sociais a resposta do sertanejo após ser questionado por uma de suas funcionárias sobre folga quando a Seleção Brasileira estiver em campo na Copa do Mundo. No trecho, a influenciadora, com mais de 11,9 milhões de seguidores no Instagram, pede para a funcionária repetir o que havia perguntado ao cantor.

“Perguntei para ele se era para vir nos jogos da Seleção, né?”, diz a funcionária. “Falei para ela que, só se o Ancelotti [técnico da Seleção] tiver te convocado, não precisa vir não. Você vai jogar por acaso? Tem que vir, rapaz, você não joga”, responde o cantor. “E como que vou beber na hora do jogo?”, rebate ela. “Bebe na hora do jogo, depois tem que trabalhar”.

De acordo com as Leis Trabalhistas, dias de partida do Brasil não são considerados feriados nacionais ou religiosos. Dessa forma, os contratantes não são obrigados por lei a interromperem as atividades.

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