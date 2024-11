A dura fala de Daniel Craig, intérprete de James Bond, sobre fama

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nem todo artista sabe ou gosta de lidar com a fama. O mais recente a se posicionar sobre o assunto foi Daniel Craig, 56 anos, que ficou conhecido por interpretar James Bond em cinco filmes do agente 007. “Ser uma celebridade mata. De verdade, é uma coisa terrível que pode acontecer e acho que você precisa lutar contra tudo que ela joga em sua direção, porque é muito fácil cair em tentações”, disse o ator em entrevista ao The New York Times. O comentário de Craig foi feito em apoio às críticas feitas pela cantora Chappell Roan, que acusou fãs e fotógrafos de “comportamento predatório”. “Eu admiro de verdade a coragem dela em dizer essas coisas”, comentou o artista, que confessa não saber lidar com o universo das redes sociais. “Me arrependo até de emails que envio”, completou.