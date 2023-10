A disputa de Tom Brady e Kim Kardashian em meio a suposto affair

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O jogador de futebol americano aposentado Tom Brady, 46 anos, não mediu esforços para vencer sua mais recente disputa, travada bem longe dos gramados. No lado adversário estava a milionária influenciadora Kim Kardashian, 42. O inusitado palco do confronto foi um leilão de arte, onde os dois duelaram sem tréguas por uma pintura do ultrabadalado americano George Condo. Foi só Kim erguer a mão acenando com um generoso lance de 500 000 dólares para Brady cobrir instantaneamente a oferta, que ela tratou de elevar a alturas ainda maiores, seguida por ele. Como o impasse não se resolvia, os organizadores do evento beneficente selaram o fim da rodada destinando um quadro do artista a cada um — sem revelar quem ficou, afinal, com a tão cobiçada tela. A troca de olhares entre os combatentes fez subir a temperatura dos rumores de que estariam vivendo um romance. “Sonhando”, limitou-se a postar ela, sobre a noite que, ao menos sob os holofotes, terminou em empate técnico.

Publicado em VEJA de 6 de outubro de 2023, edição nº 2862