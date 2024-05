A diferença entre Anitta e Pabllo Vittar nos bastidores de Madonna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cercada de expectativa, a participação de Pabllo Vittar (à esq.), 30 anos, no épico show de Madonna, 65, nas areias de Copacabana, foi milimetricamente planejada. Antes de pisar no palco, onde a diva pop encerrou sua bem-sucedida The Celebration Tour, as duas ensaiaram três vezes e desenvolveram um certo laço. “Até a ajudei a desenrolar fios que grudaram em seu figurino”, gaba-se Pabllo, que, como combinado, segurou a cantora no colo depois de um de seus inúmeros saltos de fôlego inabalável. “Na hora, deu um frio na barriga”, conta. Já Anitta, 31 anos, não estava lá tão entrosada com Madonna, com quem até gravou uma canção em português, para um de seus álbuns. “Quando recebi o convite, pensei: ‘Vou com certeza, é o assunto da semana”, diz ela, que surgiu na apresentação do hit Vogue e foi repreendida pela estrela-maior ao esquecer de abrir as pernas diante das câmeras, como acertado. Mais tarde, justificou por que não emitiu um pio sequer em sua performance. “Madonna não permite que ninguém cante sem ensaios”, disse, chorosa.

Publicado em VEJA de 10 de maio de 2024, edição nº 2892