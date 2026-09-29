A despedida de Bruno Gagliasso do pai, morto aos 79 anos
Paulo César Pereira Marques morreu nesta segunda-feira, 28, no Rio de Janeiro
Paulo César Pereira Marques, pai de Bruno Gagliasso, morreu aos 79 anos nesta segunda-feira, 28, no Rio de Janeiro. O ator anunciou a morte nas redes sociais e publicou uma homenagem ao pai, com fotos e vídeos de diferentes momentos. Nos registros, os dois aparecem juntos em situações como plantando uma árvore, bebendo cerveja e aproveitando noites no rancho do ator. “Você está em mim! Te amo, obrigado, pai”, escreveu Bruno.
Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente