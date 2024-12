A declaração de amor de Naomi Campbell ao Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Naomi Campbell está no Rio de Janeiro e decidiu fazer um passeio turístico clássico: visitar o Cristo Redentor. Nos stories do Instagram, a top, de 54 anos de idade, compartilhou um registro aos pés do monumento nesta quarta-feira, 11. Na legenda, ainda mostrou a sua fé e declarou todo o seu amor ao Brasil. “Obrigada, Jesus! Eu amo o Brasil”, disse ela, adicionando emojis de coração e a bandeira nacional à sua legenda. Em julho ela celebrou 40 anos de carreira com uma exposição em Londres.

Naomi, no entanto, já figurinha repetida nas terras brasileiras. Já passou alguns reveillons em Trancoso, inclusive ao lado de Kate Moss, já desfilou pela Portella em 2005, esteve no São Paulo Fashion Week e no extinto Fashion Rio e até passou por passarelas na Semana BarraShopping de Estilo, na Barra da Tijuca, em 1999.

Publicidade