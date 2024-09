A decisão de Tony Ramos sobre renovação de contrato com TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tony Ramos renovou nesta quarta-feira, 25, o contrato com a TV Globo. O vínculo seria encerrado em outubro e foi até anunciado pelo ator. Agora com a renovação, Tony ficará na empresa até 2027, completando 50 anos com a emissora, onde se tornou um dos principais nomes desde sua fundação.

A negociação foi feita pelo diretor-executivo da Globo, Aumari Soares, que reiterou a importância do artista ficar na emissora por ser “um dos maiores profissionais” do meio. Tony está na empresa desde 1977, quando estreou na novela Espelho Mágico. Seu primeiro papel de destaque foi em O Astro, no mesmo ano.