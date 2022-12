A decepção que Lula causou na ausência de um nome entre os novos ministros

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lula (PT) segue dando identidade ao seu futuro governo. Nesta quinta-feira, 22, anunciou nomes como Anielle Franco, Alexandre Padilha, Esther Dweck, Luiz Marinho, Márcio França e Luciana Santos para comandar ministérios. O presidente eleito anunciou ao todo mais 16 ministros do futuro governo. Duas surpresas, no entanto: seu vice Geraldo Alckmin vai comandar a pasta da Indústria e Comércio, e a ausência sentida de Simone Tebet (MDB). O nome de Simone ficou entre os mais citados no Twitter Brasil ao longo de todo o dia – seja por motivo de revolta, seja por piadas com memes.

a amizade da simone tebet e da marina silva vai ser sempre o maior ato do governo lula pic.twitter.com/YqRUJDTsso — lu (@twittaluiza) December 13, 2022

🚨GRAVE: Simone Tebet, sem senado e sem ministério é confirmada no BBB23 pic.twitter.com/2qpKyp0vvY — kenguita da candata 🦋 (@AwiwisTekileira) December 21, 2022

Me incomodo com as notícias de possibilidade de Tebet não ocupar cargos no governo, se os votos dela vieram pra Lula ou ñ na minha opinião não importa, para mim o que importa é que ela teve coragem de defender a democracia, e subir no palanque, coisa que o da turma boa não teve. — George Soares 🚩🦑🇧🇷 (@GeorgeSoares28) December 21, 2022

A Simone quer algo que o partido não pode ceder e nem deve .

Com todo o respeito a Tebet nessa eleição, a história política dela não condiz com desenvolvimento social e seria um risco enorme colocar alguém que não seja do partido nesse campo que é crucial para a governança. — Biazita gomes (@biazitagomes) December 21, 2022

