A dancinha de Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro no Rio

Atualizado em 28 out 2022, 17h55 - Publicado em 28 out 2022, 18h30

Por Gustavo Silva Atualizado em 28 out 2022, 17h55 - Publicado em 28 out 2022, 18h30

Durante o último dia de campanha, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) fez carreata na Baixada Fluminense na quinta-feira, 27. Foi em cima da espécie de trio elétrico que o mandatário, acompanhado do senador Flávio Bolsonaro (PL) e do governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL), saudou apoiadores e bradou contra o adversário, Lula (PT). Embalados por um dos jingles da campanha de Bolsonaro, o filho 01 do presidente e o governador do Rio se mostraram mais animados do que a rotineira letargia que demonstram. Juntos, fizeram a dancinha do “vota, vota e confirma”, apelando à plateia, que se sacudia junto aos políticos. Foi o jogador do Paris Saint-German Neymar Júnior quem popularizou a coreografia da música, ao declarar voto ao candidato à reeleição.

Hoje esperei Bolsonaro aqui em São João de Meriti e quando ele chegou, estava com um semblante muito bom.😁👍 pic.twitter.com/BNCJlZv8DM — Moisés Phontys 🇧🇷2⃣2⃣ (@MoisesPhontys) October 27, 2022

Neymar grava vídeo com música em apoio ao presidente Jair Bolsonaro: “Vota, vota e confirma: 22, é Bolsonaro!” 🎥 Reprodução pic.twitter.com/ThWMBJh4ZI — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 29, 2022