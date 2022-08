A dança de Maria Rita ao som de ‘Fora, Bolsonaro’ em Santos; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tem viralizado nas redes sociais um vídeo com trecho do show de Maria Rita, 44 anos, no qual ela dança enquanto o público grita ‘Fora, Bolsonaro’ (assista abaixo). A cantora (oito vezes vencedora do Grammy Latino, sempre bom lembrar) tem respondido aos protestos políticos da plateia com o mesmo entusiasmo em seus shows – mexendo os braços como em giras de candomblé, religião que ela segue há três anos e que inspirou seu novo EP, que será lançado nesta sexta-feira, 19, com o título Desse Jeito. A apresentação em questão ocorreu no dia 21 de julho, na Praça Mauá, no Centro Histórico de Santos (SP), abrindo a programação musical na semana da 14ª Conferência Anual da Rede de Cidades Criativas da Unesco. Ah, o prefeito da cidade, Rogério Santos, é do PSDB.

Se tem alegria maior desconheço, Maria @MariaRita você é demais. Me trouxe muitos sorrisos hoje…Gente, é f*da e fada..Querem provas? pic.twitter.com/ookylAMEpt — o tiro do absurdo (@ANA_VERSSAO) July 22, 2022