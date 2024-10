A curiosa semelhança de Louise Cardoso com a raivosa personagem da Mônica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Conhecida por uma série de trabalhos na televisão, como Alma Gêmea (2005) e TV Pirata (1980), Louise Cardoso, 69 anos, encara agora uma personagem que nunca imaginou interpretar. A atriz vive a Mônica na fase adulta em Turma da Mônica – Origens, da Globoplay. “Tomei um grande susto quando a minha empresário me falou que seria a Mônica e falei: ‘Mas ela é uma criança de 7 anos’. Depois ela me explicou a história e achei legal”, lembra a atriz, que, apesar da surpresa, se identifica com uma das características mais marcantes da personagem. “Voltei a ler os gibis e vi que não tinha que inventar muita coisa. Você tinha que ser aquilo. E me identificava com a Mônica, porque batia nos meninos quando era pequena. Hoje em dia, acho que era tesão o que eu tinha, porque só batia nos meninos e não nas meninas”, conta Louise à coluna GENTE, rindo da lembrança.

Turma da Mônica – Origens é uma série da Globoplay inspirada nos quadrinhos criados por Maurício de Souza. Além de Louise como Dona Mônica, o elenco contará com Paulo Betti vivendo o Sr. Cascão, Daniel Dantas como o Sr. Cebolinha, Malu Valle como Dona Magali e Dhu Moraes interpretando a Dona Milena. A produção estreia nesta quinta-feira, 24.