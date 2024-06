A curiosa mensagem que príncipe William levou do caçula a jogadores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tentando passar um ar de normalidade em casa, onde Kate continua em tratamento contra um câncer, o príncipe William, 41 anos, em visita ao centro de treinamento da seleção inglesa às vésperas do início da Eurocopa, compartilhou com os jogadores uma conversa que teve com os filhos no carro, a caminho da escola. “Perguntei o que deveria dizer a vocês”, contou. A melhor resposta, como era de se esperar, veio do caçula espevitado, Louis, 6 anos: “Diga para comerem o dobro do normal”. William emendou o relato com uma piada adequada a sorrisos amarelos: “Imaginei vocês correndo pelo campo com barrigas enormes”. O atacante Harry Kane, 30, entrou na brincadeira: “Nosso nutricionista não ficou muito feliz com esse conselho”.

Publicado em VEJA de 14 de junho de 2024, edição nº 2897