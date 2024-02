A curiosa experiência de Sharon Stone no Tinder

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A vasta experiência de Sharon Stone, 65 anos, nos aplicativos de paquera expôs a atriz, sempre lembrada pela performance em Instinto Selvagem, a experiências como nunca antes. Em suas andanças virtuais, ela esbarrou com um ex-presidiário e depois com um viciado em heroína, segundo contou em entrevista ao britânico The Times. O encontro com este último teve como palco um luxuoso hotel de Los Angeles, mas encerrou-se em minutos, assim que ela descobriu o enrosco em que estava se metendo. Explorando esses sites desde 2019, quando rompeu com o último namorado, o magnata italiano Angelo Boffa, Sharon teve ainda seu perfil temporariamente suspenso por acreditarem se tratar de identidade falsa. Nada disso, porém, subtrai seu entusiasmo. “Este é o ano em que quero me apaixonar 100%”, garante, resoluta.

Publicado em VEJA de 2 de fevereiro de 2024, edição nº 2878