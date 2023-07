A curiosa comemoração de Letícia Spiller ao completar 50 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quando faltava pouco para completar 50 anos, em 19 de junho, a atriz Letícia Spiller resolveu se preparar para a nova era com um roteiro espiritual pela Índia, com paradas em Agra e Nova Délhi. “Foi um presente que me dei para curtir entre amigas e entrar nos 50 bem zen”, explica. No roteiro, prática de ioga e meditação diárias, tratamentos com acupuntura, comidas apimentadas e muitas sessões de massagem Shirodhara, tratamento à base de óleo quente de ervas aplicado na testa que promete revitalizar a mente. “Fiquei horas sem pensar em nada. Voltei renovada”, relata. Como ninguém é de ferro, a volta incluiu um pit stop em resort paradisíaco das Ilhas Maldivas. “Até lá fiz acupuntura, só que olhando o mar, né?”, diz a nova Letícia.

Publicado em VEJA de 19 de julho de 2023, edição nº 2850