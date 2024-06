A crítica de Morgan Freeman ao Mês da História Negra nos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Morgan Freeman, 87, vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo filme Menina de Ouro (2004), voltou a rejeitar o Mês da História Negra, que acontece em fevereiro nos Estados Unidos. “Eu detesto. Vocês vão me dar o mês mais curto do ano? E vão celebrar a ‘minha’ história?’ Toda essa ideia me dá nos nervos. Não é certo. Minha história é a história americana. É a única coisa no mundo pela qual estou interessado, além de fazer dinheiro, me divertir e dormir o suficiente”, afirmou em entrevista à Variety publicada no sábado, 15.

Em 2023, ele já tinha chamado atenção por discordar do termo “afro-americano”. “Além disso, ‘afro-americano’ é um insulto. Eu não concordo com esse termo. O que realmente significa isso? A maioria das pessoas negras nessa parte do mundo é mestiça. E vocês falam ‘África’ como se fosse um país, quando, na verdade, é um continente, como Europa”.