A crítica de Márcio França a Ciro Gomes

Ex-governador de São Paulo afirma estar otimista com o voto útil para Luíz Inácio da Silva, no evento Brasil da Esperança, nesta segunda-feira, 26. Ciro Gomes fez um pronunciamento à nação no qual afirma ser vítima da campanha do voto útil e Márcio França critica o candidato.

“O voto útil que acontece com ele, não depende nem pouco dele nem de ninguém. O eleitor é que faz isso. Já fizeram isso na eleição passada com Alckmin, você vai lembrar que ele tinha oito pontos e acabou com dois ou três. Isso vai acontecer, em especial, no Ceará, onde ele tem 15 pontos. Esses pontos podem ser decisivos, porque se eles migrarem 10 dos 15, Pernambuco representa 6% do país, vai dar 0,6% do total. Uma diferença não ficará acima disso, esses podem ser decisivos, porque ele está muito acuado por conta do Ceará. No Ceará o candidato dele não está no segundo turno.”

O ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, da Coligação Brasil da Esperança, se reuniram com artistas, intelectuais, representantes dos partidos políticos e movimentos sociais e integrantes de organizações da sociedade civil no auditório Celso Furtado, no Anhembi, em São Paulo.

Chamado de “Super live Brasil da Esperança”, já que também foi transmitido pelas redes sociais do candidato, o encontro foi organizado, entre outros, pela socióloga Janja.

