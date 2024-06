A crítica de Luana Piovani a Cauã Reymond: ‘blefe em forma de boy’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luana Piovani mira sua artilharia verbal em Cauã Reymond, após repercutir uma declaração do ator comentando o que uma mulher precisa para namorá-lo. “Isso é um blefe em forma de boy. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E as palaças (sic) vão lá e gritam: me escolhe, me escolhe”, escreveu ela numa rede social nesta quarta-feira, 12. O ator disse que para namorar, a mulher tem que ser caseira que nem ele, malhar, treinar e cuidar da alimentação. Cauã também não gosta de mulher aparecida, que ri alto. Luana, como se vê, não gostou nadinha do que leu.