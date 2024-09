A crítica de Fafy Siqueira a Paula Toller: ‘antipática’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fafy Siqueira comentou sobre a decepção que teve ao conhecer Paula Toller, ex-integrante do Kid Abelha. A atriz teceu críticas sobre a cantora, afirmando que ela era muito “antipática”. “Eu sei separar o trabalho do pessoal, o artista da pessoa. Por exemplo, eu sou muito fã do trabalho da Paula Toller. Mas ela é a pessoa mais antipática que já conheci. Ela é muito antipática, bastante”, disse durante uma entrevista no podcast Papagaio Falante.

De acordo com ela, a artista não cumprimenta as pessoas. “Ela entra aqui, ela vai te cumprimentar e não cumprimentar mais ninguém. Ela é assim, ela é desse jeito. Eu a encontrei várias vezes. Não dá nem boa tarde”, completou. Apesar da decepção, Fafy disse ser muito fã do trabalho de Paula, afirmando ser fã de carteirinha tanto da banda quanto da carreira solo da vocalista.