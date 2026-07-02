A crítica de comentarista do SBT à torcida brasileira na Copa do Mundo
No 'Balanço da Copa', Mano afirmou que o público brasileiro 'tem passado vergonha' nos estádios
Durante o Balanço da Copa, programa diário de fechamento do Mundial do SBT, desta quarta-feira, 1, o comentarista Mano criticou a postura da torcida brasileira nos jogos da seleção. Durante a transmissão, ele afirmou que o alto preço dos ingressos tem impactado o perfil do público nos estádios e cobrou mais participação dos torcedores.
“O ingresso mais barato no jogo do Brasil na Copa é de 1000 a 1500 dólares. A torcida brasileira, para mim, tem passado vergonha. No jogo contra o Japão, a gente viu várias vezes os japoneses cantando mais do que os brasileiros. Me irrita muito ver o jogador brasileiro chutar uma bola e pedir para o torcedor levantar e cantar”, disse.
A fala acontece após a vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa. A seleção volta a campo contra a Noruega, de Erling Haaland, no domingo, 5.
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