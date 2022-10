A contradição de Harry e Meghan em depoimento a nova série da Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 13 out 2022, 18h23 - Publicado em 13 out 2022, 18h13

Por giovanna.fraguito , Valmir Moratelli Atualizado em 13 out 2022, 18h23 - Publicado em 13 out 2022, 18h13

A nova série documental do príncipe Harry e de Meghan Markle, ainda sem nome oficial, tem previsão de estreia em dezembro na Netflix. E promete muito barulho. Isso porque, segundo o portal Page Six, há desacordos entre o casal e a empresa de streaming. Fontes alegam que o duque e a duquesa de Sussex se contradizem em vários momentos, fazendo com que a Netflix e os cineastas ficassem confusos com informações diferentes – entre as que constam no livro de Harry e as que ouviram do casal diante das câmeras.

Após a filmagem, eles solicitaram a retirada de alguns trechos da série documental, o que foi negado pela diretora Liz Garbus. O casal queria minimizar o que foi dito sobre o rei Charles III, a rainha consorte Camilla, o príncipe William e a duquesa Kate Middleton. Outro pedido de Harry e Meghan: deixar a estreia para o próximo ano. Outro “não” da Netflix, que planeja transmitir a aguardada produção após a quinta temporada de The Crown, agendada para 5 de novembro.