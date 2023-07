A contradição admissível de Margot Robbie sobre ‘Barbie’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A protagonista do filme que conta a história da boneca mais famosa do mundo, Margot Robbie, 33, conta que nunca gostou muito da Barbie. Quando criança, diferente da maioria das meninas, preferia brincar com outras coisas – sentia certa estranheza pelas Barbies de sua irmã. “Pessoalmente, eu não tinha nenhuma. Minha irmã tinha e eu lembro que minha prima também. Eu brincava com as minhas primas, mas, na verdade, não era muito fã da Barbie quando criança. Eu era mais o tipo de garota que rolava na lama. Acho que todas eram tão esquisitas, porque não eram bem cuidadas. Eram todas Barbies esquisitas”, disse em entrevista a revista People.

Por esse motivo, Margot chegou a duvidar que seria escolhida para dar vida à personagem. “Nunca vou esquecer, depois de conversar com Greta Gerwig [cineasta] por anos, sentei-me e li o roteiro. Tinha uma brincadeira na primeira página e eu fiquei: ‘Eles nunca vão deixar a gente fazer esse filme’. Mas eles deixaram”. O filme chega às telas dos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira, 20.

