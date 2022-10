A conta ‘sem pé nem cabeça’ que deputada faz para Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 18 out 2022, 16h44 - Publicado em 18 out 2022, 16h30

Por Gustavo Silva Atualizado em 18 out 2022, 16h44 - Publicado em 18 out 2022, 16h30

Embalados por uma multidão de apoiadores fervorosos, os comícios de Jair Bolsonaro (PL) contam também com a presença de diversos políticos, muitos dos quais se portam como cabos eleitorais, digamos, inspirados. Uma dessas figuras é a deputada federal Soraya Santos (PL), eleita pelo Rio de Janeiro. Forte defensora dos ideias da família, a política faz a “contagem mágica”, que representa os valores apoiados pelo mandatário. “O número do presidente é muito especial. Vamos fazer o cálculo? Deus, 4 letras. Jesus, 5 letras. Brasil, 6 letras. Família, 7 letras. Soma tudo e dá o quê? 22!”, calcula a deputada federal, em todo comício do candidato à reeleição – o mais recente foi nesta terça-feira, 18, na zona metropolitana do Rio.