A conquista de Marcos Palmeira no mesmo embalo de ‘Renascer’

Na semana que estreou na segunda fase de Renascer, Marcos Palmeira recebeu outra boa notícia na carreira. Seu documentário A Era dos Humanos será exibido no London International Film Festival essa semana. Produzido pelo Grupo Storm, com o apoio Institucional do Greenpeace, o documentário apresentado pelo ator tem roteiro e direção de Iara Cardoso e está disponível no Globoplay em quatro episódios para explicar como os pensamentos, intuições, emoções e sentidos humanos estão por trás das mudanças climáticas. A produção foi indicada em diversas categorias, entre elas Melhor Documentário, Melhor Edição de Documentário, Melhor Diretor de Documentário e também concorre ao Prêmio Ciência e Educação.

Marcos, aliás, tem forte pareço pela temática ambiental. “Essa novela tem um olhar ambiental, ecológico forte. Zé Inocêncio (seu personagem) é um grande produtor com espírito de pequeno produtor. Espero que a novela traga um pouco desse olhar para a natureza, de renascimento, de pensar em devolver o que tanto tiramos, que é a recuperação das matas ciliares, das florestas. Ainda falamos de garimpo, é um retrocesso gigante. Mas sou otimista, acredito que podemos mudar isso. Hoje passamos esse calor infernal porque durante muito tempo só tiramos, não trocamos com a natureza, Há um tempo ver 40 graus nos termômetros era calamidade pública, hoje já trabalhamos com 50… É uma loucura”, diz à coluna.