A confusão de Gabigol na área vip do Rock in Rio

Gabriel Barbosa, o Gabigol, se envolveu numa confusão neste domingo,4, durante passagem pela área vip da Cidade do Rock. Em um vídeo divulgado pelo site Em Off, vê-se o jogador do Flamengo bastante alterado discutindo com um rapaz. Na sequência, ele é segurado e contido por outras pessoas que estavam no local, ao tentar ir em direção ao homem. No mesmo dia, mais cedo, Gabigol recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso no final da partida contra o Ceará, partida do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Na ocasião, o jogo terminou empatado em 1×1, com um gol dele. Procurado, o atacante ainda não comentou a situação no festival de música.

