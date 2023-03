A confusão de Flávio Bolsonaro sobre volta do pai ao Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nesta terça-feira, 7, em suas redes sociais que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), voltaria ao Brasil no dia 15 deste mês. Depois de 14 minutos, recuou. Bolsonaro viajou para os EUA em 30 de dezembro de 2022, um dia antes de deixar a Presidência, sem passar a faixa presidencial para seu sucessor, o presidente Lula (PT).

“Acabou a espera! Bolsonaro vem aí! No dia 15 de março, o nosso Johnny Bravo volta para o Brasil. Já pode pendurar a bandeira verde e amarela e vestir as cores do nosso País. Juntos, vamos fazer uma oposição forte e responsável, pelo bem do nosso Brasil. Deus, pátria e família!”, escreveu o filho 01 de Bolsonaro. Minutos depois recuou: “Peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande! Na verdade a data de retorno do nosso líder @jairbolsonaro no dia 15/março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará, tá ok!.”