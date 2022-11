A confusão de Ellie Goulding com suposto apoio a Bolsonaro

Dona de hits como Love me like you do e Lights, Ellie Goulding se colocou em uma verdadeira enrascada e precisou se explicar aos fãs brasileiros. Isso porque ela causou revolta com uma publicação sua vestindo a camisa do Brasil, na segunda-feira, 1, um dia após o resultado das eleições. Parecendo não estar antenada ao contexto político brasileiro, a cantora britânica precisou se explicar aos fãs pela escolha do look verde e amrelo, que se tornou símbolo do bolsonarismo nos últimos anos. “Só para deixar claro, eu não poderia estar mais feliz que seu reinado de terror ecológico e humanitário acabou. A foto que postei é daquele show icônico expressando minha alegria de estar no Brasil. Espero que também possamos recuperar esta icônica camisa de futebol”, explicou depois a artista. Ah tá!

Just to be clear I couldn’t be happier that his rein of ecological and humanitarian terror is over. The picture I posted is from that iconic show expressing my joy at being in Brazil. I hope we can also reclaim this iconic football shirt 🙏🏼 LOVE YOU

— Ellie Goulding (@elliegoulding) November 2, 2022