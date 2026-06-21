A comunidade de chefs por trás da ‘Boa Lembrança’ de pratos pintados à mão

Pedro Hoffmann, presidente da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, aproveitou o Jantar Regional realizado no Páreo Restaurante, no Jockey Club, para explicar a proposta do grupo, criado em Petrópolis, em 1994. O evento reuniu chefs do Rio de Janeiro em um menu a doze mãos dedicado à cozinha brasileira contemporânea.

Em conversa com a coluna GENTE, Hoffmann afirma que a Boa Lembrança não funciona como uma lista aberta de restaurantes – todos têm um prato dedicado a ser servido como “brinde” (pintado com um desenho que muda a cada ano). “A Boa Lembrança reúne hoje 99 restaurantes associados, distribuídos por todas as regiões do Brasil. É importante dizer que não somos uma lista aberta: somos uma associação curada. Entrar exige critério, e isso protege o valor de todos que já fazem parte”, explica.

Segundo o presidente, para entrar na associação, o restaurante precisa ter proprietário à frente do negócio, pelo menos três anos de funcionamento, serviço à la carte e passar por avaliação interna antes de ser submetido a uma assembleia geral. “Há, sim, uma contribuição associativa que sustenta toda a estrutura coletiva da comunidade. Pertencer à Boa Lembrança nunca foi sobre pagar para estar numa lista. É sobre fazer parte de uma comunidade que existe há mais de três décadas, porque cada associado a mantém em princípios e propósitos construídos coletivamente”, afirma.

A marca mais conhecida da associação é o “Prato da Boa Lembrança”, acompanhado de uma cerâmica colecionável pintada à mão. Para Hoffmann, a lembrança criada à mesa vai além da refeição. “O cliente não leva para casa apenas a recordação, leva a cerâmica colecionável, pintada à mão, exclusiva daquele prato e daquele momento. Ela é o que faz a memória superar a refeição: vai para a estante, vira conversa, vira coleção, vira motivo para voltar ou para viajar até um novo restaurante”.

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