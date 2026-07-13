A comparação de mau gosto entre fotos de Virginia com Zé Felipe e Vini Jr.

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Uma foto antiga de Virginia Fonseca no colo do ex-marido, Zé Felipe, voltou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira, 13. O registro foi resgatado por internautas após viralizar uma imagem da influenciadora sentada em cima de Vini Jr. durante um momento de descontração do casal em um passeio em um iate.

Na comparação, um tanto quanto vulgar, usuários destacaram que, na foto antiga, Zé Felipe aparece sorrindo para a câmera, enquanto na outra Vini Jr. surge olhando para o celular. “Até nisso o Zé é melhor”, escreveu um internauta. Outros, porém, defenderam o atacante do Real Madrid e criticaram a tentativa de comparar os dois relacionamentos da influenciadora.

Virginia foi casada com Zé Felipe, com quem tem três filhos, e engatou um romance com Vini Jr. logo depois. Desde que assumiu a relação com o jogador, a influenciadora tem tido a vida amorosa acompanhada de perto pelos fãs, que frequentemente repercutem registros do casal nas redes sociais.

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