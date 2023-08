A companhia de Gisele Bündchen na volta aos Estados Unidos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que anunciaram a separação, após treze anos de um casamento aparentemente de sonhos, Gisele Bündchen, 43, e Tom Brady, 46, tentam aproveitar a vida de solteiros com o mínimo de alarde — como se isso fosse possível. Ele já foi visto mais de uma vez trocando carícias com a modelo russa Irina Shayk. Ela, após temporada por aqui para compromissos profissionais, foi recepcionada em Miami por seu instrutor de jiu-jítsu e companhia constante, Joaquim Valente (no detalhe). Calada quando o assunto é novos romances, Gisele, que não fuma, não toma café, quase não bebe e segue dieta saudabilíssima, revelou em entrevista recente seu único pecado alimentar: docinhos. “É, ainda, onde escorrego, principalmente quando estou no Brasil, onde tem mil doces maravilhosos por todos os lados”, confessa.

Publicado em VEJA de 18 de agosto de 2023, edição nº 2855