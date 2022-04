A comemoração politicamente incorreta de Bruno Mars no Grammy

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma semana depois de a cerimônia que premia os melhores do cinema ficar marcada pelo tapa que Will Smith deu em Chris Rock, a 64ª edição do Grammy Awards também foi palco de uma situação que chamou muita atenção na internet. Não por ser um ato de violência, mas pelo choque provocado em quem assistia a cena.

Ao ser convidado para receber o prêmio de melhor música do ano, com Leave The Door Open, o cantor Bruno Mars não se fez de rogado. Acendeu um cigarro e deu algumas tragadas.

Em seu discurso de agradecimento, o cantor ignorou as próprias baforadas e se concentrou em agradecer o rapper Anderson Paak, com quem estreou este ano a dupla Silk Sonic.

“Eu não poderia estar mais orgulhoso de estar fazendo isso com ninguém além de você. Por sua causa, cantaremos essa música juntos pelo resto de nossas vidas. Então Deus abençoe a todos vocês”, disse Mars a Paak em seu discurso de agradecimento.

Nas redes sociais, a atitude do artista dividiu opiniões. Ao mesmo tempo que houve quem defendesse sua ‘atitude rock’n’roll’, digna de um astro dos anos 1970, um grupo criticou o mau exemplo de Mars aos fãs.

Além do prêmio de melhor canção do ano, a dupla Silk Sonic venceu ainda as categorias melhor gravação do ano e melhor performance de R&B.

Agora, é torcer para que outros artistas não repitam o exemplo politicamente incorreto de Mars.