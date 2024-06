A comemoração de aniversário de príncipe William

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Além de uma foto publicada por Kate Middleton para celebrar o aniversário do príncipe William nesta sexta-feira, 21, o pai de George, 10, Charlotte, 9, e Louis, 6, teria planejado algo mais animado em Londres. Ele levou os filhos ao show da cantora Taylor Swift, no Wembley Stadium, segundo a revista People. Fã da cantora, William já subiu ao palco de um evento no Palácio de Kensingoton e cantou ao lado da artista e de Jon Bon Jovi em 2013. Kate, no entanto, ficou de fora do programa da família. A princesa de Gales, que está em tratamento contra um câncer, fez sua primeira aparição oficial desde o diagnóstico, mas tudo indica que ela deve ficar longe dos holofotes ainda por um tempo.