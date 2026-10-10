A coincidência de Amaury Lorenzo antes da fama com papel em ‘Por você’

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Amaury Lorenzo, ator de 41 anos, vive o professor Lucas em “Por Você”, trama das 7 da Globo. O papel é tranquilo para ele, que lecionou artes cênicas por quase duas décadas. Ele conta que o personagem é o mais próximo de sua própria vivência e até sugeriu dreads para demarcar a identidade afro do mestre. Uma imersão real na arte.

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O desafio de interpretar Lucas, um professor dedicado que não poupa esforços para transformar a vida de seus alunos pela nobre via da educação em Por Você, a trama das 7 da Globo, tem sido tranquilo para Amaury Lorenzo, 41 anos. Isso porque ele lecionou artes cênicas em comunidades do Rio por quase duas décadas, antes de ser fisgado pela televisão. “De todos os papéis que já fiz, este é o que mais se aproxima de mim; os outros tinham pouco a ver comigo”, diz. Em nome da arte, o ator propôs que o mestre adotasse dreads no cabelo para demarcar a identidade afro. “Achei que traria representatividade. Gosto de deixar meu corpo disponível ao trabalho”, afirma, sem se importar com todo o exaustivo cuidado que as madeixas emaranhadas exigem no dia a dia.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015