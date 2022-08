A cineasta à frente do canal exclusivo para o audiovisual nacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há quase duas décadas Tereza Trautman é fiel ao seu sonho de vida: promover e tornar acessível a diversidade do audiovisual nacional, sem distinção de grandes ou pequenos criadores e, de todas as regiões do país. Assim nasceu o CINEBRASiLTV – um canal com programação do audiovisual brasileiro, exclusiva e original de filmes e séries, documental e ficção, com o compromisso de levar atualidade para quem tem sede de conhecimento.

“Somos o que acreditamos: entretenimento que gera informação de qualidade para a construção de um mundo melhor para todas as pessoas – de todas as idades, interesses e gêneros. Com o CINEBRASiLTV, acredito que um outro mundo é possível”, afirma Tereza, que aos vinte anos ingressou no cinema e dirigiu o audacioso Os homens que eu tive, com Darlene Gloria, censurado no seu lançamento, em 1972. Tereza também é roteirista, produtora e também dirigiu os filmes Fantasticon (1970); Deliciosas Traições do Amor (1975); O Caso Ruschi (1977) e Sonhos de Menina Moça (1988). Tereza também se mantém firme com o CINEBRASiL JÁ (Plataforma VOD), que está no Now/Claro.