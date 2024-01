A chiadeira de sambistas com Anitta, que terá desfile próprio na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Abram alas para a Acadêmicos da Poderosa. Surpresa no Carnaval de 2024: Anitta terá um desfile próprio – direto do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio. O evento está programado para o dia 17 de fevereiro, desfile das campeãs. “Antes das escolas desfilarem, vai ter um desfile só meu. E vai para Globo, ao vivo”, contou a cantora, que vem homenageando as agremiações com fantasias em seus shows recentes. Só esqueceram de combinar esse “bloco da Poderosa” com os sambistas. É grande a insatisfação com a novidade nas redes sociais (veja mais abaixo). Xii…

A coluna soube que o projeto terá patrocínio da Ambev, e contará com outros cantores nacionais: Alcione, Zeca Pagodinho, Mumuzinho, Pretinho da Serrinha, Elymar Santos, Diogo Nogueira, Paulinho da Viola, Dudu Nobre e Belo. Até Maria Bethania, já homenageada pela Mangueira, está sendo sondada.

Sabendo do grupo que comanda o alto escalão do carnaval carioca, era esperado que a queridinha deles estivesse na festa de algum jeito. Parece que a intenção é encher o local, não importa o público. Triste. — Eduardo Duia (@led_doze) January 30, 2024

