A chegada de Eduardo Paes na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, chegou em seu camarote, no setor 11 da Marquês de Sapucaí, cantando um samba que compôs com Arlindo Cruz para sua campanha eleitoral de 2018. O político respondeu ainda a uma fala do governador de São Paulo, Tarcício de Freitas, de que o carnaval de São Paulo estava melhor que o carioca. “A nossa festa é um modelo a ser seguido por todos. Não há competição”, disse.