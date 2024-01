A chance desperdiçada em ‘Terra e Paixão’ com a ex-vilã de Ágatha Moreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Filha de Tadeu (Claudio Gabriel) e Gladys (Leona Cavalli), Graça – vivida por Ágatha Moreira, é uma jovem sofisticada, que sonha com festas elegantes e viagens, e está prestes a se casar com Daniel (Johnny Massaro), quando ele acaba morto. Dona da butique da cidade, Graça se dá muito bem com Irene (Gloria Pires), mãe de Daniel, que a incentiva a armar uma falsa gravidez para que o filho se case com ela. Esta sinopse dava conta de quem era a personagem de Agatha em Terra e Paixão.

Se até a metade da trama Agatha viveu – muito bem – este traçado de vilã interesseira, depois acabou se perdendo na trama de Walcyr Carrasco. Na reta final, vive uma mulher apagada, entregue ao atual amor, Jonatas (Paulo Lessa). Os atores até têm química. O problema é esquecer que a personagem passou meses tramando para se dar bem. Este tipo de “virada” psicológica antes do fim da trama não convence o telespectador de folhetins. Pena. A atriz merecia mais, até pelo que já demonstrou ser capaz em papéis passados. Pena…

