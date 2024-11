A chance de Selena Gomez ofuscar Fernanda Torres na corrida ao Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não está fácil a corrida por vagas para concorrer ao Oscar de melhor atriz. Na bolsa de apostas, na qual o nome de Fernanda Torres anda circulando, o de Selena Gomez, 32 anos, deu uma turbinada. No filme Emilia Pérez, ela vive a esposa de um líder de cartel sem nenhum escrúpulo. Curioso é que, embora tenha crescido falando espanhol com a família no Texas, para onde a geração dos avós imigrou vinda do México, ela conta que esqueceu tudo. Voltou, então, à sala de aula, por seis meses. “Gostaria de saber muito mais do que sei”, diz Selena, que, no entanto, não parece ter ambição de apostar muita energia aí. “Acho que essa será a última coisa que farei em espanhol”, esclarece, em bom inglês.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 29 de novembro de 2024, edição nº 2921