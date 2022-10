A certeira crítica de Luciano Huck à fala de Bolsonaro sobre pedofilia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 16 out 2022, 16h11 - Publicado em 16 out 2022, 16h10

Por Gustavo Silva Atualizado em 16 out 2022, 16h11 - Publicado em 16 out 2022, 16h10

“Não existe ‘pintar um clima’. Exploração sexual infantil é um tema que não pode ser tratado com normalidade, nem empurrado pra debaixo do tapete”. Foi assim, em tom indignado, que o apresentador Luciano Huck fez uma clara referência a Jair Bolsonaro (PL) que, em entrevista na sexta-feira, 14, disse ter “pintado um clima” com meninas venezuelanas de 14 anos em Brasília, as quais insinuava serem vítimas de exploração sexual. “Pra quem realmente se importa com o futuro das nossas crianças e adolescentes, para além desse momento eleitoral, procure saber a gravidade da situação e não feche os olhos”, enfatizou o apresentador do Domingão com Huck.

Não existe “pintar um clima”! Exploração sexual infantil é um tema que não pode ser tratado com “normalidade”, nem empurrado pra debaixo do tapete. Divido um pouco do que vi a aprendi sobre o combate a esse crime, quando produzi e participei do documentário “Um Crime Entre Nós”. pic.twitter.com/5ZoAYBvIKK — Luciano Huck (@LucianoHuck) October 16, 2022

Durante participação em um podcast na sexta-feira, 14, Jair Bolsonaro afirmou que “pintou um clima” com uma menina venezuelana de 14 anos. O comentário vem gerando críticas nas redes sociais. Ele disse: “Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e vi umas menininhas, três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas no sábado. Vi que elas eram meio parecidas. Pintou um clima, eu voltei. ‘Posso entrar na sua casa?’. Eu entrei. Tinha umas 15, 20 meninas sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto: meninas bonitinhas se arrumando no sábado pra quê?”, disse.

NOJO, REVOLTA! O que Bolsonaro disse nessa entrevista, com tanta naturalidade, me deixou ainda mais chocado com o que ele é e o que representa! Ele disse que “PINTOU UM CLIMA” entre ele e meninas de 14/15 anos. E ainda pediu para entrar na casa delas! 🤮 #bolsonaropedofilo pic.twitter.com/KhMcBvCxrE — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) October 15, 2022

Vamos entrar com uma notícia crime no STF contra Bolsonaro pela declaração de cunho pedófilo de que "pintou um clima" entre ele e meninas de 13 e 14 anos em situação de extrema vulnerabilidade. — Sâmia é Lula e Haddad 13! (@samiabomfim) October 15, 2022