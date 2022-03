A censura sofrida pela jornalista que protestou contra a guerra na TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em pleno noticiário do horário nobre do Canal 1, emissora das mais vistas na Rússia, a jornalista Marina Ovsyannikova, 44 anos, entrou no estúdio, postou-se atrás da apresentadora e ergueu um cartaz que dizia: “Parem com a guerra. Não acreditem na propaganda. Eles estão mentindo para você”. Rapidamente, o noticiário esportivo entrou no ar e seguranças removeram Marina, que passou 24 horas desaparecida. Ressurgiu em um tribunal, onde foi multada em 30 000 rublos (1 300 reais) por “manifestação não autorizada”. A promotoria deve enquadrá-la na nova lei que proíbe falar da guerra na Ucrânia e pode lhe render até quinze anos de prisão. Marina, que é filha de ucraniano, deixou gravado um vídeo em que se diz “envergonhada” de trabalhar em um canal que transforma “o povo russo em zumbis”.

Publicado em VEJA de 23 de março de 2022, edição nº 2781