A cena de sexo entre Lady Gaga e Salma Hayek em ‘Casa Gucci’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Há todo um lado do filme que vocês não viram”. Foi assim que Lady Gaga revelou um segredo, até agora bem guardado, sobre o filme Casa Gucci: sua personagem, Patrizia Reggiani, se envolve além da amizade com Pinna Auriemma, interpretada por Salma Hayek. “Pina e eu desenvolvemos um relacionamento sexual”, contou Gaga. A cena acabou sendo cortada da versão do longa que chegou aos cinemas – o que não significa que jamais será exibida.

‘Um insulto’: família Gucci detona filme de Ridley Scott com Lady Gaga

Segundo a cantora, a transa entre Patrizia e sua confidente pode aparecer num eventual “corte do diretor” (termo usado para a versão preferida do cineasta, que pode ter sido cortada por não ser a mais viável comercialmente). “O Ridley Scott nos deu liberdade, nos permitiu chegar até lá…”, ressalta Gaga. O filme será lançado em formato digital em 1º de fevereiro, e as versões on demand e DVD estão previstas para o dia 22 do mesmo mês.

Após Djokovic, surfista Kelly Slater também deve ser barrado na Austrália