A cena de ‘Arcanjo Renegado’ da qual Erika Januza saiu sangrando

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Erika Januza, que interpreta Sarah em Arcanjo Renegado (Globoplay), contou sobre a preparação de elenco para gravar as cenas de ação. A série traz intensa troca de tiros em diversas cenas. Em conversa com a coluna GENTE, Erika afirmou que já saiu machucada de um ensaio para uma das filmagens.

“Tem uma cena que foi muito especial de gravar. Era só um ensaio, um momento de guerra, a maior cena de ação que já vivi na minha vida… Era só para ensaiar para o dia seguinte, porque já estava no final do dia de gravação. Só que eu já estava na adrenalina, como sempre. É uma adrenalina constante, apesar de ter sido só um ensaio. E fui me rastejando com tudo… No final das contas, o que era só para poder passar uma cena, virou ‘a’ cena. E eu saí rasgada, sai sangrando, sai sem unha, porque eu estava muito quente do momento”.