A catastrófica audiência da TV Globo com cobertura do Carnaval

Não é novidade que a qualidade das transmissões exclusivas da TV Globo com os desfiles de escolas de samba vem decaindo ano a ano. Em 2024 conseguiu piorar. A caótica transmissão dos desfiles de São Paulo e Rio de Janeiro – que priorizou atores e influenciadores ao jornalismo – se refletiu, além das inúmeras críticas nas redes sociais, também em números de audiência. Tratou-se do pior desempenho em audiência da história. Uma média de oito míseros pontos entre as quatro noites de transmissão.

Em 2023, a média de ibope ficou em 9,1 pontos com a transmissão, índice superior apenas ao Carnaval de 2013, que registrou 8,9 pontos. Uma coisa é certa: de acordo com o que a coluna apurou, em 2025 findam os contratos da emissora com as ligas de escolas de samba do Rio e de São Paulo. Estes números vão influenciar na negociação. Há quem já aposte no fim da exclusividade de transmissão, assunto cada vez mais recorrente por lá.

Em contrapartida, na Band, só se comemora. O carnaval triplicou o faturamento da emissora durante transmissão do BandFolia nacional, além dos elogios à transmissão do Grupo de Acesso.