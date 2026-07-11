A casa dos duques de Bragança que virou hotel de luxo em Portugal

Entre retratos de família, móveis de época, tetos pintados à mão e jardins cercados por vinhedos, o Valverde Santar Hotel & Spa (@hotelvalverdesantar) ocupa a antiga Casa das Fidalgas, residência do século XVII localizada na vila de Santar, em Portugal, e ligada aos duques de Bragança. A propriedade recebeu um investimento de 8 milhões de euros, cerca de 47,6 milhões de reais, para ser transformada em um hotel cinco estrelas com 21 quartos e suítes.

A reforma, no entanto, não pretendia apagar os vestígios da antiga residência. Em entrevista à coluna GENTE, Diana Lacerda, gerente-geral do hotel, afirma que o principal desafio foi adaptar o imóvel sem retirar sua atmosfera doméstica. “Mais do que transformar uma propriedade histórica num hotel, o verdadeiro desafio foi garantir que a Casa das Fidalgas continuasse a ser exatamente aquilo que sempre foi: uma casa com identidade, memória e caráter. Nunca quisemos criar um hotel convencional. A ambição foi construir aquilo que hoje sentimos que o Valverde Santar representa: uma casa que acolhe hóspedes sem deixar de ser uma casa”, diz.

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Uma parcela significativa do investimento foi destinada ao restauro estrutural, à instalação de infraestruturas modernas e à recuperação dos jardins, das vinhas e dos espaços externos. A antiga adega, por exemplo, foi convertida no spa. “Como acontece em praticamente todas as recuperações desta natureza, surgiram desafios inesperados ao longo da obra. Cada descoberta foi encarada como parte da própria história da casa e implicou um trabalho conjunto entre arquitetos, engenheiros, especialistas em patrimônio e artesãos”, afirma Diana.

A memória dos antigos moradores permanece no mobiliário e nas obras de arte. Nenhum dos 21 quartos é exatamente igual ao outro. Os menores têm entre 22 e 24 metros quadrados, enquanto as acomodações Deluxe chegam a 41 metros quadrados e podem ter acesso direto aos jardins. A maior delas, a Suíte Duque de Viseu, tem 65 metros quadrados e sala de estar separada.

Outro espaço de destaque é a biblioteca, que reúne mais de 600 livros de Duarte de Bragança. O acervo divide espaço com salas de estar, corredores e varandas que mantêm peças da antiga Casa das Fidalgas. “A herança continua presente muito para além da arquitetura. Está na atmosfera, nos objetos, na forma como os espaços são vividos e na sensação de continuidade que acompanha quem aqui permanece”, diz a gerente.

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Instalado na antiga adega, o spa conta com quatro salas de tratamento, piscina interior aquecida, sauna, banho turco, fonte de gelo, ducha sensorial e sala de relaxamento com luz natural. Os hóspedes também têm acesso a academia, aulas de ioga e pilates. Do lado de fora, uma segunda piscina se estende em meio aos jardins, com espreguiçadeiras sobre o gramado e vista para a propriedade.

Em plataformas de reserva, as diárias aparecem na faixa de 1.300 a 1.400 reais para duas pessoas, dependendo da data, da acomodação escolhida e das taxas. “No Valverde Santar, acreditamos que o verdadeiro luxo não está na ostentação, mas na possibilidade de habitar um lugar com história, sentir o seu ritmo e criar uma relação genuína com o destino”, afirma Diana.