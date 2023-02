A cartada de rei Charles III para sossegar príncipe Harry

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Faltando menos de cem dias para a coroação de rei Charles III, uma movimentação curiosa começa a ocorrer nos bastidores da família real. Segundo a revista People, Charles quer mover mundos para que o caçula, o príncipe Harry esteja na solenidade. Harry vem acusando e distribuindo polêmicas a membros da realeza britânica – seja no documentário da Netflix, seja no livro de memórias Spare. Sua ida a coroação do pai seria uma forma de tentar sossegar o ânimo do príncipe que nunca será rei.