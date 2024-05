A cartada da Globo para sacudir audiência no norte do país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pela primeira vez, o tradicional Festival de Parintins ganha exibição nacional e internacional pela Rede Amazônica, TV Globo, Globoplay e Multishow, com sinal aberto para não assinantes, tal como é feito com os desfiles das escolas de samba. Serão três dias de transmissão na íntegra, de 28 a 30 de junho, na Rede Amazônica, Multishow e Globoplay. O Festival ganha ainda uma edição especial em exibição nacional na TV Globo, no dia 7 de julho, com os melhores momentos da competição dos Bois Caprichoso e Garantido.