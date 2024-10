A carreira escolhida pelo filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto vemos muitos filhos de atores seguindo a carreira dos pais, Pietro Antonelli Benício, 19 anos, buscou outro caminho na arte. Filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli, ele investiu no trabalho de modelo e também começou a se arriscar na música.

O nome do filho nasceu de um acordo dos pais. Murilo queria batizá-lo de Bento, mas venceu a ideia de Giovanna, como uma homenagem ao bisavô. “Eu fui lá e registrei Pietro. E hoje eu agradeço porque foi uma febre de Bento”, contou o ator. No entanto, o nome de batismo ficou nos documentos. Nas redes, Pietro adotou o apelido Nelli, parte do sobrenome da mãe, e frequentemente compartilha suas fotos profissionais, arrancando elogios dos seus mais de 73 mil seguidores. “Deus grego”, “príncipe”, “perfeito” e “gato” são alguns dos comentários que enchem o perfil do jovem.

Em paralelo aos desfiles nas passarelas, Pietro dedica-se ao trap, com três músicas já disponibilizadas no Spotify. Em março, ele comentou sobre o lançamento de Extraordinários, descrito pelo autor como uma “pintura sonora”. “É um ‘trap’ 100% feito por mim, com a essência que há dentro de mim. Pode até ser que você ouça e não goste, mas impossível achar algo igual ou ao menos não se surpreender. Na real, já é um divisor de águas na minha carreira, não em questão de dinheiro ou sucesso, mas em relação a minha arte. Eu fiz o que acredito ser bom, não o que eu imagino que outras pessoas vão gostar”, expressou.