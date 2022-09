A cantada que Chay Suede ouviu no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto nos Palcos Mundo e Sunset as estrelas do rock e do pop brilham e atiçam os fãs com seus hits, dentro da área VIP não tem para mais ninguém. Chay Suede arrancou gritinhos e suspiros por onde passou, na noite desta sexta-feira, 9, no Rock in Rio. Ao lado do amigo João Vicente de Castro – ambos de camiseta regata –, Chay ouviu cantadas por toda parte.

Uma das mais ‘saídinhas’, foi a de uma mulher, que mesmo acompanhada pediu para tirar uma foto com ele. Gentil, o ator atendeu. Depois, ao tentar dar-lhe um beijo no rosto, soltou a gracinha. ” Faz uma travessia comigo? Se não puder fazer uma travessia dessa vida, eu aceito uma travessura”, disse ela, arrancando risos de Chay. Sem graça, ou por não ter entendido a cantada ou por não ter ouvido direiro.

Rock in Rio: Glória Groove recebe VEJA no backstage Cantora se apresenta na tarde desta quinta-feira no festival. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/vYaWEFrsci — VEJA (@VEJA) September 8, 2022